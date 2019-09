Depois de três anos a acontecer apenas em Lisboa, a Cocktail Week vai rumar finalmente a norte no próximo mês. Entre 11 e 19 de Outubro, o evento vai acontecer nas duas cidades, em simultâneo, e está confirmada a participação de 68 bares e restaurantes.

O evento divide-se em quatro iniciativas principais, como O Momento Cocktail, em que um cocktail é oferecido na compra de outro e pode ser aplicado em qualquer um dos bares aderentes. A promoção vai disponível, entre as 18.00 e as 23.00, durante a semana em bebidas seleccionadas.

A novidade deste ano é o Dinner & Cocktail. Nos nove dias da Cocktail Week os restaurantes participantes vão ter no menu uma harmonização entre cocktail e comida. Também pode contar com uma agenda preenchida de eventos, desde concertos a workshops, que vão ser anunciados nas páginas oficiais de Facebook e Instagram. Por cá alguns dos espaços onde pode celebrar a Cocktail Week são o Mini Bar, o The Royal Cocktail Club, o Fé Wine & Club e o Vogue Café, entre outros.

Além disto também vão ser atribuídos, por um júri especializado, os prémios de Melhor Cocktail de Lisboa e Melhor Cocktail do Porto. Mas você, caro leitor, também vai ter direito a votar no site oficial para o prémio O Cocktail Escolha do Público. Os vencedores vão ser revelados no último dia do evento.

+ Dez sítios para beber cocktails de autor no Porto

+ Os melhores bares no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.