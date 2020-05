Livraria Lello reabre "em breve", após obras de restauro

Com ou sem Harry Potter, a Lello é uma das mais belas livrarias do mundo. E agora vai ficar ainda mais bela. Durante os meses em que esteve encerrada, foram feitas obras de conservação e restauro.

A centenária livraria portuense anunciou nas redes sociais que a reabertura não tardará: "Aproveitámos este tempo em que estivemos de portas encerradas para cuidar da nossa Livraria Lello, fazendo obras de conservação e restauro que estão agora prestes a terminar. Abriremos muito em breve, com toda a segurança, e com a Livraria mais bonita do que nunca!".

Durante a quarentena, a livraria Lello criou o primeiro "drive thru" livreiro do mundo e está a organizar um concurso para premiar os seis melhores contos da quarentena, oferecendo 1000€ a cada um. Pode participar até 31 de Maio.

Veja as imagens das obras de restauro:

