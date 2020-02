LOJA: o novo espaço da cidade dedicado ao design e à decoração

Com dois andares recheados de objectos de decoração, mobiliário, estacionário e livros, esta LOJA, é assim mesmo que se chama, aposta as fichas todas no design. Segundo Susana Beirão, a responsável pelo espaço, as bases do conceito são o minimalismo e a sustentabilidade. Isto significa que aqui vai encontrar produtos com linhas simples, alguns deles únicos e em segunda mão. A maior parte são feitos localmente, mas também há algumas peças vindas de outros países. “Mas não compramos nada que venha por avião”, explica.

Além de artigos da autoria de outros designers, também há à venda produtos de marca própria, desenhados por Susana. É o caso dos carimbos com letras (8€), pensados para quem visita a cidade. Espalhados pelo espaço há também suportes para livros (12€) e um móvel para o gira-discos (1180€).

Como a LOJA fica no coração artístico da cidade há planos para começar a receber programação cultural. Ainda não há nada definido, mas Susana não exclui a hipótese de receber alguns workshops. Fique atento.

