Manel Cruz actua na inauguração do novo espaço portuense M.Ou.Co.

O concerto está marcado para 9 de Setembro no novo espaço multidisciplinar do Porto. Até dia 12, outros artistas vão subir ao palco.

A inauguração oficial do M.Ou.Co. está marcada para quinta-feira, 9 de Setembro. Para celebrar a abertura do mais recente espaço multidisciplinar da cidade, foi criada uma programação especial, que inclui um concerto de Manel Cruz e se prolonga até dia 12, com concertos de outros artistas portugueses.

O músico portuense, voz dos Ornatos Violeta e Foge Foge Bandido, apresenta-se no dia 9 de Setembro, às 21.30, e dá início à programação cultural que acontece nos dias seguintes. Manel Cruz é o primeiro artista a pisar o palco da sala de espectáculos do M.Ou.Co. e vai fazer-se acompanhar por vários convidados especiais. Antes desta actuação, o público pode contar com DJ sets de Helena Guedes (19.00) e Gusta-vo (20.00) a animar a pista do bar do espaço.

A música continua na sexta-feira, dia 10, às 21.30, com um concerto de Capicua. A artista portuense apresenta o mais recente trabalho Madrepérola. Neste concerto intimista, em que "a poesia é convertida em música", a rapper, letrista, cronista e activista faz-se acompanhar pelo DJ D-One, Virtus (programações), Joana Raquel e Inês Pereira (vozes), explica a organização, em comunicado.

Já no dia seguinte, 11 de Setembro, também às 21.30, sobe ao palco a dupla Best Youth, cujo concerto será uma das primeiras oportunidades para ouvir o novo single "Rumba Nera". A programação termina no dia 12, às 16.00, com um set de João Dinis, que vai estar no bar do M.Ou.Co. com um repertório que vai do jazz à bossa nova, passando pelo samba, reggae e muito mais.

Os bilhetes para os concertos de Manel Cruz (20€), Capicua e Best Youth (ambos a 15€) devem ser comprados online, no site oficial do projecto ou na Ticketline. A entrada para todos os DJ sets é gratuita, sendo apenas obrigatório fazer inscrição prévia via email (agenda@mouco.pt).

Situado no Bonfim, o M.Ou.Co. foi pensado "com o objectivo de agregar, de uma forma integrada, o turismo, a cultura e a comunidade, tendo a música como elemento convergente". É um espaço multifunções que conta com 62 quartos, um restaurante, uma sala de espectáculos, uma musicoteca e um espaço dedicado à saúde do músico.

