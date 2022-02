Marca portuguesa de jóias lança colecção de NFTs

A Wonther criou cinco peças destinadas a existir apenas no universo digital. Estão à venda no OpenSea e custam entre 120€ e 13.800€.

Chama-se "Interlinked – True Connection" e é a primeira colecção de jóias lançada pela marca portuguesa Wonther na blockchain, uma base de dados digital de transacções a nível global. Composta por cinco NFTs ("objectos" únicos e não replicáveis que existem apenas em formato digital), as peças estão disponíveis em diferentes versões — ouro com diamantes, prata banhada a ouro de 24 quilates, prata natural ou com banho de estanho.

Estas peças únicas e não replicáveis vêm acompanhadas de certificado de autenticidade e podem ser infinitamente transaccionadas. Estão à venda no OpenSea, um marketplace de NFTs, e só podem ser adquiridas com a criptomoeda Ethereum. "A nossa ideia é que estes links passem de pessoa em pessoa e sejam um símbolo de exclusividade emocional", assinala a marca em comunicado, o mesmo onde garante ser esta a "primeira colecção de jóias portuguesas no universo das NFTs".

Embora as jóias sejam virtuais, a Wonther criou as respectivas versões físicas, que serão enviadas aos compradores após a transacção. Os preços variam entre 120€ e 13.800€.

