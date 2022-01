A Rua da Restauração despediu-se do ano velho de cara renovada. Os 14 módulos da parede de sustentação dos jardins do Palácio de Cristal, estendida ao longo de 70 metros, estão a ser ocupados com os trabalhos dos artistas seleccionados no âmbito do Programa de Arte Urbana do Porto, que vão dar mais cor a esta rua durante todo o ano de 2022.

Os novos projectos são assinados por Inês Arisca, Pablo Cidad (Arte Seiva), André Eiras, Paula Rezende, Gustavo Carreiro, Rute Costa e Filipa Fonseca (Sphiza), que foram seleccionados por um júri especializado, composto por Hazul, Patrícia Costa e Miguel Sousa.

© DR Mural de Pablo Cidad (Arte Seiva)

Esta é a sexta fase do Mural Colectivo da Restauração, um projecto rotativo e de carácter anual. Para esta nova intervenção, a empresa municipal Ágora recebeu 24 propostas de um total de 22 artistas de cinco nacionalidades, todos residentes em território nacional. Como ajuda de custos à produção, foram atribuídos 750 euros por intervenção/proposta seleccionada (de dois ou quatro módulos).

Em Dezembro de 2021, foram lançadas as convocatórias para intervenções artísticas no Mural Colectivo da Restauração e também nas 24 caixas de distribuição de energia eléctrica instaladas ao longo da Rua das Flores. Tal como na anterior fase, manteve-se a regra de utilização de uma paleta comum a todos os artistas, de forma a criar uma homogeneidade visual no mural. Para esta versão, foram sugeridas cores quentes, podendo cada artista utilizar as várias tonalidades identificadas no regulamento da convocatória.

© DR Mural de André Eiras

O Programa de Arte Urbana é dinamizado desde 2014 pelo Município do Porto, através da empresa municipal Ágora, com o objectivo de "contribuir para a divulgação e sensibilização da produção criativa da arte urbana, incentivando a sua prática num enquadramento institucional autorizado".

"Mais do que apenas libertar muros e paredes na cidade, este programa estabeleceu uma nova e mais estreita relação entre a comunidade artística, o território e os seus habitantes, tornando esta expressão artística numa experiência do dia-a-dia, capaz de transformar a paisagem urbana", lê-se no portal municipal.

