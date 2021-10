Museu de Serralves vai ser ampliado com projecto de Álvaro Siza

A ampliação vai permitir aumentar a área expositiva do museu em 40%, com a construção de um novo edifício que terá uma cobertura verde.

O projecto de ampliação do Museu de Arte Contemporânea de Serralves vai ter a assinatura do arquitecto Álvaro Siza Vieira, que também foi o autor do projecto do actual edifício do museu, inaugurado em 1999. O novo “edifício poente” vai ter mais 40% de área expositiva e será construído no meio de uma clareira, com uma cobertura verde, de forma a respeitar a área do parque.

O novo espaço expositivo vai situar-se a poente do actual Museu de Serralves, estando ligado ao edifício principal por uma galeria elevada, que funcionará como ponte. O edifício vai desenvolver-se em três pisos e contará com novas salas de exposição interligáveis e ajustáveis, passando o museu a dispor de um total de 6280 metros quadrados de áreas expositivas, face aos actuais 4484.

Uma vez que foi projectado para ter o menor impacto na área envolvente, a construção do novo edifício obedecerá a um modelo que permite salvaguardar o arvoredo. No entanto, as obras implicarão a transplantação de 13 árvores.

O concurso público para a ampliação foi publicado em Diário da República na segunda-feira, com um valor-base de 8,2 milhões de euros. O projecto, com financiamento comunitário no valor de 4 milhões de euros, foi aprovado há duas semanas e deverá estar concluído até Junho de 2023.

+ Casa de Serralves reabre ao público após obras de recuperação

+ Serralves em Luz é uma das dez melhores exposições na Europa

+ A mulher-aranha de Louise Bourgeois está no Porto até Novembro

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal