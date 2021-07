Museu Romântico do Porto reabre em Agosto

Na Quinta da Macieirinha, junto aos jardins do Palácio de Cristal, o museu vai renascer com um novo nome e projecto: Extensão do Romantismo do Museu da Cidade.

O Museu Romântico é agora a Extensão do Romantismo do Museu da Cidade

O Museu Romântico da Quinta da Macieirinha vai renascer como Extensão do Romantismo do Museu da Cidade do Porto. Deverá abrir no dia 27 Agosto, com o primeiro dia da Feira do Livro, que vai estar instalada nos jardins do Palácio de Cristal.

A Quinta da Macieirinha, também conhecida como Quinta de Cima ou do Sacramento, foi a antiga casa de campo da família de negociantes e industriais portuenses Ferreira Pinto Basto. Está também intimamente ligada à memória de Carlos Alberto, rei da Sardenha e príncipe do Piemonte, que se exilou no Porto em 1849 e arrendou uma parte da casa da Quinta da Macieirinha, onde morreu poucos meses depois.

© Marco Duarte Vista do Museu Romântico

Em 1972, a propriedade foi adquirida pela Câmara do Porto, que ali instalou o então Museu Romântico, recriando uma casa aburguesada de meados do século XIX com mobiliário original e algumas réplicas de peças que compunham a habitação na época em que aí residiu Carlos Alberto.

Depois da intervenção arquitectónica de Camilo Rebelo, e de obras de restauro em algumas importantes peças da colecção, o museu reabriu as portas em 2017. Renasce agora, em 2021, com um novo projecto museológico, constituindo-se a partir de "um amplo escrutínio em torno da ideia de romantismo". Esta será "a estação central para o eixo romantismo e a reflexão sobre o seu impacto e influência na cidade do Porto", lê-se no site do Museu da Cidade.

Na Extensão do Romantismo vão cruzar-se o eixo sonoro e o eixo natureza, pela integração numa zona verde composta pelos jardins do Palácio de Cristal e pelos jardins da Casa Tait, com uma ampla vista sobre o rio e o mar. A Extensão do Romantismo terá remontagens sazonais, de seis em seis meses, revelou Nuno Faria, director artístico do Museu da Cidade, à Agência Lusa. Vai abrir com o herbário de Júlio Dinis, o autor homenageado na edição deste ano da Feira do Livro do Porto.

