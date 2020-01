Na Expozoo 2020 há reiki para cães e um espaço dedicado à adopção responsável

No sábado 11 e no domingo 12, as portas da Exponor voltam a abrir-se para receber mais de 400 animais de estimação e 600 animais exóticos. Terapias alternativas, um espaço dedicado à promoção da adopção responsável e uma área sobre profissões com animais são alguns dos destaques da 14ª edição da Expozoo.

© DR

Se o seu melhor amigo tem problemas de comportamento ou ansiedade, vai gostar de ficar por perto da área dedicada às terapias alternativas. Por lá vai poder assistir a demonstrações de reiki animal e até ver o impacto do tratamento no seu amigo de quatro patas, já que durante a manhã de sábado há sessões gratuitas para cães. Além desta terapia, que actua com base nos chakras dos animais, durante a tarde de sábado serão feitas misturas de essências florais que podem ajudar a reequilibrar comportamentos.

© DR

"As terapias alternativas para animais são já uma prática bastante difundida em Portugal e às quais se recorre em casos de comportamento desequilibrado, doença, fase terminal e abandono. No espaço da Shanti Pet, uma loja de bem-estar animal, serão feitas demonstrações de algumas destas práticas holísticas e prestados todos os esclarecimentos sobre esta área. A aposta nestas práticas reflecte a vontade da Exponor Exhibitions em dar a conhecer realidades alternativas nos diversos sectores ao longo de 2020", descreve Amélia Estêvão, directora de produto da Expozoo.

Há também uma área dedicada à promoção da adopção responsável. Chama-se "Queres ser o dono do Bobby?” e convida as famílias a experimentar uma rotina de cuidados diários com um animal de estimação, desde a sua alimentação à higiene e à partilha de afectos.

Destaque ainda para as demonstrações das profissões dos animais, como o cão-polícia ou o cavalo terapeuta; para o AquaDemo, o maior aquário móvel da Europa, onde podem ser vistos mais de 100 exemplares de Carpas Koi, Carpas Koi Butterfly e Peixes Vermelhos; para o Vet Basecamp, um espaço com dentista canino; para os workshops de fotografia e para as sessões para valorizar o Instagram do animal de estimação.

Os bilhetes custam 5€ para adultos e 1€ para crianças até aos 12 anos. Saiba ainda que os cães também são bem-vindos entre as 10.00 e as 13.00, no entanto, é necessária a apresentação do boletim de vacinas, da identificação electrónica, da vacinação antirrábica e do seguro de responsabilidade civil. Bom passeio.

