Na Festa da Criança há jogos, cinema, espectáculos e uma exposição

Depois dos jardins do Palácio de Cristal em 2017 e do Parque de São Roque em 2018, este ano é a vez da Quinta do Covelo acolher “a maior festa infantil da cidade”, que começa no dia 31 de Maio e se estende até 2 de Junho. Jogos e actividades desportivas, uma exposição de veículos e meios de transporte de emergência, um mercado feito por e para crianças e sessões de cinema contínuas são exemplos do que encontra no programa da Festa da Criança deste ano, segundo a Porto Lazer.

A experimentação, através de oficinas e actividades didácticas, em áreas tão distintas quanto a música, os trabalhos manuais e a alimentação saudável, é outro dos destaques do evento que, como é habitual, inclui também “uma grande oferta de espectáculos e demonstrações, com dança, artes circenses e muita música”. A entrada é livre.

