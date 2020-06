No próximo sábado há um workshop online com o chef Luís Américo

É já no sábado, 4 de Julho, que o chef Luís Américo (Cantina 32, Puro 4050, Typographia Progresso e Lapa Lapa) vai estar a orientar um workshop, organizado pelo Workshops Pop Up, mas em formato online.

Como é que vai funcionar? A compra do cabaz (45€), com todos os ingredientes necessários para uma refeição completa para duas pessoas (com vinho incluído), deve ser feita até quarta-feira, 1 de Julho. O cabaz ser-lhe-á entregue depois em casa, em todo o país, juntamente com as receitas.

No dia 4 de Julho, entre as 17.00 e as 19.00, o chef vai estar em directo a confeccionar a receita e você, caro leitor, em casa a acompanhar tudinho. Se quiser alargar a experiência a outros elementos, pode comprar cabazes adicionais (25€/duas pessoas).

