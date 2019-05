North Music Festival. Franz Ferdinand, Bastille e Glockenwise actuam na Alfândega

A época de festivais no Porto está oficialmente aberta. Tendo o rio Douro como cenário, o North Music Festival vai proporcionar dois dias de música, sexta-feira 24 e sábado 25, repartidos por dois palcos na Alfândega do Porto.

No palco principal vão estar os escoceses Franz Ferdinand (na foto), os londrinos Bastille, o gypsy punk de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra e as memórias dos anos 90 dos Bush. Actuam ainda os nacionais Capitão Fausto, que apresentam o novo disco A Invenção do Dia Claro, os Glockenwise, uma das melhores bandas rock deste canto do mundo, e os Expensive Soul. O duo de Leça da Palmeira vai preparar um concerto especial para comemorar 20 anos de carreira, numa altura em que lançam um novo disco.

O palco Indoor vai ser preenchido com nomes como DJ Kitten, Moullinex, Cave Story, Stone Dead, Rich & Mendes, Murmur e Skills & The Bunny Crew.

Os bilhetes para o evento, cujo preço varia entre os 35€ e os 59€, já estão à venda e podem ser comprados aqui.

