O Bocca chegou à Baixa e há novos pratos no menu

Chama-se Bocca BX e abriu recentemente em plena Praça D. Filipa de Lencastre, no centro da cidade. Na carta, desenvolvida pelo chef Diogo Formiga, há pratos comuns ao Bocca, na Foz, como a corvina com arroz de coentros (16€), os gnocchi de batata doce, avelãs e gorgonzola (13€) e as pizzas (entre 11€ e 14,50€); mas também outros desenvolvidos especialmente para este novo projecto.

Entre as novidades estão a salada Caesar com frango BT e pele crocante (8€), a sarda alimada com salada de batata e funcho (7€), o polvo na brasa com couve grelhada (16€), a vazia de novilho grelhada com puré de grão à alentejana e bimis na brasa (16€) e o ossobuco com arroz caldoso de açafrão (14€).

Nas sobremesas, as natas do céu e o Abade de Priscos são comuns à Foz, mas a mousse de chocolate, a pêra bêbada com gelado de avelã e as canilhas (todas a 4,50€) são exclusivas do novo restaurante da Baixa.

Com 39 lugares no interior e 12 na esplanada, o Bocca BX tem uma carta de cocktails pensada para antes, durante e depois da refeição.

