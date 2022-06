O ESSÊNCIA FESTIVAL é o novo festival do Porto que junta comida, bebida e muita música

Comida, bebida e boa música. Se este não é o melhor trio deste Verão, então não sabemos mais como lhe agradar. O ESSÊNCIA FESTIVAL – food, drinks & music estreia-se na Invicta de 1 a 3 de Julho, bem instalado nos Jardins do Palácio de Cristal, e traz consigo concertos, gastronomia e muitas experiências.

“Este evento está pensado de raiz para atrair os portuenses e todos os que visitam a nossa cidade, porque o eclectismo da oferta disponível assim o permite. A interligação de diferentes áreas criativas, tendo a música e a gastronomia como eixos centrais, ajudará à criação de uma atmosfera única, que poderá ser experienciada entre amigos ou em família”, diz Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência do Vinho, a produtora do evento, em comunicado.

Desta feita, pela Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal vão passar nomes como Cais do Sodré Funk Connection (dia 1 às 22.00), Da Chick (dia 2 às 22.00) e Cassete Pirata (dia 3 às 16.30), bem como DJ’s ao final da tarde, que vão estar a animar o ambiente quando o sol começa a cair.

Se lhe der a fome entre concertos, dirija-se a um dos quatro restaurantes em permanência no espaço. O Sagardi com as suas carnes na grelha; o Obicá com pizzas italianas; o Tokkotai, forte na gastronomia japonesa e o Dona Maria com sabores mais tradicionais e tipicamente portugueses vão estar por lá a encher a barriga aos foliões. Se quiser optar por uma refeição mais descontraída, a Comida de Rua, a Madre Coxinha, a Pé na Horta, a Thapi Tapioca Gourmet e a Ginja vão ter as food trucks estacionadas.

Ainda à volta da comida, o ESSÊNCIA FESTIVAL – food, drinks & music vai trazer até ao Porto Tsuyoshi Murakami, do restaurante Murakami, em São Paulo, um “dos maiores especialistas contemporâneos em sabores asiáticos”, segundo a organização, que irá cozinhar dois banquetes, no sábado e no domingo. Além deste, estão também convidados três chefs que irão conduzir sessões de showcooking. João Cura, do Almeja, apresenta no sábado; João Pupo Lameiras, do Muro do Bacalhau e do Ro, no dia seguinte; e Renato Cunha, do Ferrugem, em Famalicão, no último dia do evento.

A entrada é livre, mas o consumo de bebidas é feito mediante a compra do copo oficial Riedel que custa 5€ e tem duas bebidas de oferta. E haverá muito com o que enchê-lo. Dos vinhos às cervejas, passando pelas bebidas espirituosas, todas de marcas bem conhecidas, como Esporão, Sogrape, Pernod Ricard, Cachaça 51, Cockburn’s, entre outras.

Sex 18.00-00-00; Sáb 12.00-00.000; Dom 12.00-21.00.

