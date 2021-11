O Fabuloso Circo de Natal vai estar na Alfândega do Porto

Uma experiência audiovisual imersiva vai levar a magia do Natal à Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto. Os bilhetes já estão à venda.

Um conjunto de animações e hologramas vai transformar a Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto, num circo virtual, envolvendo os espectadores numa experiência audiovisual imersiva em 360º. O Fabuloso Circo de Natal vai estar a funcionar entre 25 de Novembro e 9 de Janeiro.

Nesta experiência para toda a família, o público é guiado para o interior de uma tenda mágica pela voz do locutor e humorista Nuno Markl, com animações e referências alusivas ao Porto, personagens natalícias e hologramas. A experiência contará com diversos números artísticos e animais virtualmente ferozes, malabarismos, truques de mágicos e patetices de palhaços, ao som de uma orquestra com os clássicos do circo.

Com sessões às 10.00, 14.00 e 17.00, o circo vai estar aberto de terça-feira a domingo, encerrando à segunda-feira e nos dias de Natal (25 de Dezembro) e de Ano Novo (1 de Janeiro).

As entradas custam 11,13€, mas há bilhetes a preço reduzido (9€) para crianças entre 4-17 anos, estudantes, seniores, residentes do concelho do Porto e pessoas com mobilidade reduzida. O bilhete família, válido para dois adultos e pelo menos uma criança de 4-17 anos, custa 7,95€ por pessoa. Pode comprar os bilhetes online.

Alfândega do Porto. 25 Novembro a 9 Janeiro, Ter-Dom 10.00, 14.00 e 17.00. Bilhetes: 7,95-11,13€

