De 3 a 7 de Julho, o Jardim da Corujeira (Campanhã), os Jardins do Palácio de Cristal, a Praça de D. João I e o Teatro Municipal do Campo Alegre vão servir de palco à quarta edição do Trengo - Festival de Circo do Porto. Conte com 14 espectáculos e um total de 20 apresentações, protagonizadas por mais de 30 artistas de oito nacionalidades.

Sweet Drama, “um espectáculo de rua contemporâneo, cómico e intenso”, que mistura “skateboard, malabares, teatro, música e pintura em vivo com um toque extravagante especial”, vai marcar o arranque do evento, a ter lugar na Praça de D. João I às 19.00 de dia 3, segundo a companhia Erva Daninha, responsável pela organização do festival.

No mesmo dia dá-se a estreia nacional de Le Vide – Essai de Cirque. É o Teatro do Campo Alegre que acolhe esta produção francesa, difícil de definir. “Se para uns é um espectáculo de circo físico, com todos os ingredientes que se espera de um momento deste género artístico, para outros é uma performance que vai muito mais além dos suportes convencionais usados pelos artistas desta disciplina”, adianta o programa. A apresentação repete-se na sexta-feira, 5 e sábado, 6, sempre às 21.00.

O espectáculo de equilibrismo Oyun – significa jogo em turco –, no Jardim da Corujeira e nos Jardins do Palácio de Cristal, dias 4 e 5, respectivamente, às 19.00, e Calor, que bebe inspiração dos “viajantes involuntários que se vêem forçados a deixar as suas casas”, dias 5 e 6, às 21.30, nos Jardins do Palácio de Cristal, são outros dos destaques do festival.

Destaque ainda para a apresentação de Gravitas, onde “dois parceiros constroem um palco para si mesmos a partir de um piso cheio de ar que lhes permite brincar com a gravidade e criar uma nova relação com ele”. Para ver dia 6, às 17.00, nos Jardins do Palácio de Cristal.

A programação do Trengo tem ainda espaço para workshops, visitas a bastidores, treinos abertos e cafés filosóficos. Todos os espectáculos desta iniciativa, que funciona em co-produção com o Teatro Municipal do Porto e a Porto Lazer, são de entrada livre e estão abertos a maiores de três anos, com excepção do Le Vide - Essai de Cirque, que se destina a maiores de seis e tem um custo de 10€. A festa de encerramento acontece no Café Rivoli a partir das 23.00 de dia 6.

Os bilhetes estão à venda aqui.

