Ó! Galeria recebe exposição virtual de Filipa Beleza

A Ó! Galeria é, desde a sua criação, um espaço de portas abertas para receber ilustradores portugueses que precisam de um espaço para exibir a sua arte. Com o início de um novo confinamento, foram obrigados a fechar portas, mas a vontade de divulgar artistas continua a existir, por isso, vão receber uma exposição virtual de Filipa Beleza.

Uma ideia a nadar no café é o nome da exposição da ilustradora que acontece virtualmente no Instagram e no site oficial da Ó! Galeria. Filipa descreve este trabalho como uma reflexão "sobre a nossa coexistência com diversos estados de espírito, na intimidade, seja ela física ou emocional".

Esta é uma oportunidade para ficar a conhecer, entre 31 de Janeiro e 4 de Fevereiro, "versões digitais das ilustrações, técnica usada na sua criação, e também versões impressas das mesmas", explica Filipa.

© DR Ilustração de Filipa Beleza

Paralelamente, a Ó! Galeria também vai receber um "Takeover", iniciativa que já organizaram no ano passado, de Filipa Beleza. Durante 24 horas, no dia 31, a ilustradora vai controlar a conta de Instagram da galeria e vai ser responsável pela curadoria de todo o conteúdo que lá for publicado.

