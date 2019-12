O 'Jardim da Água' traz exposições, documentários, música e muito mais à Quinta da Nova Sintra

Lembra-se da última vez que visitou a Quinta da Nova Sintra, em Campanhã? Não? Então saiba que agora tem mais um motivo para lá ir. O evento 'Jardins da Água' vai acontecer todos os meses, em data a definir e anunciada no site Águas do Porto, com o objectivo de aproximar a população daquele espaço verde.

Uma vez que a empresa Águas do Porto fica instalada na quinta, o evento vai ter sessões de sensibilização para a poupança de água, exibição de documentários e exposições ou peças de teatro. Para os visitantes, o parque de estacionamento é gratuito, mas a autarquia lembra que a estação de metro do Heroísmo fica a cinco minutos de distância, assim como a Estação de Comboios de Campanhã.

De resto, aproveite para visitar os bonitos jardins com vista para o rio Douro (altamente instagramáveis e, até ao momento, sossegados) e a icónica escultura de Julião Sarmento.

