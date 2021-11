O melhor jovem chef europeu do ano é conhecido hoje

A cerimónia acontece esta quarta-feira em Braga, no Mercado Municipal, e conta com finalistas de toda a Europa.

“Apresentar e trocar conhecimentos sobre pratos tradicionais e produtos alimentares locais das suas regiões”, promover a inovação na cozinha tradicional e “destacar culturas alimentares sustentáveis” são alguns dos grandes objectivos do European Young Chef Award 2021, concurso organizado e promovido pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT), que conta com o apoio da Plataforma das Regiões Europeias de Gastronomia. O evento que escolherá o jovem chef europeu do ano acontece esta quarta-feira no Mercado Municipal de Braga.

​​Durante dois dias, finalistas de concursos regionais de toda a Europa apresentaram pratos tradicionais e produtos alimentares locais das suas regiões e propuseram uma reinterpretação inovadora dessas mesmas receitas. A aposta nos produtos endógenos – desde variedades locais de carnes ou de plantas específicas da sua região, de forma a apoiar a sobrevivência destes produtos – é fundamental, uma vez que uma das grandes bandeiras do concurso é apoiar o desenvolvimento regional através da gastronomia.

©DR European Young Chef Award

A par disso, os concorrentes tiveram também em atenção a redução do desperdício alimentar, a redução dos plásticos de utilização única e a confecção de pratos com uma proporção equilibrada entre vegetais e carne ou peixe. E já que falamos de sustentabilidade, a presidir o júri está António Loureiro, chef do restaurante vimaranense A Cozinha, com uma estrela Michelin recebida em 2018, ano em que também foi distinguido como o restaurante mais sustentável do mundo pela Green Key, marca que identifica estabelecimentos eco-friendly relacionados com o turismo.

“A valorização do trabalho dos jovens cozinheiros em torno da gastronomia regional e dos produtos locais é fulcral para um futuro mais sustentável. Este prémio, do Melhor Jovem Cozinheiro da Europa, é já uma vitória”, diz o chef, citado em comunicado. Outro dos nomes mais sonantes da cena gastronómica mundial também se aliou ao evento. Joan Roca, chef e dono do El Celler de Can Roca, restaurante com três estrelas Michelin e considerado por diversas publicações como um dos melhores do mundo, é o embaixador do European Young Chef Award. “O Prémio Europeu do Jovem Chef é um processo de aprendizagem e uma experiência muito valiosa. O sucesso é fazer o que se gosta de fazer. Por isso, já ganhou”, disse o chef espanhol.

©DR European Young Chef Award

O concurso está aberto a estudantes ou recém formados, com idades entre os 18 e os 26 anos, provenientes de uma Região Europeia de Gastronomia premiada ou candidata. O Minho foi região premiada em 2016.

+ Blind, o restaurante onde o chef apura a comida e os clientes os cinco sentidos

+ Palácio das Cardosas vai ter jantares às escuras, de olhos vendados

+ Jantar de Outono no hotel The Yeatman é uma ode às trufas e aos cogumelos

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal