O Natal é mais doce na Carlotta Cake Boutique

Num ano diferente, a marca portuense aposta em doces mais pequenos, com serviço de entregas para que as pessoas evitem as deslocações à loja.

A Carlotta Cake Boutique já nos habituou a doces bonitos e gulosos, mas o Natal é uma época especial para este espaço portuense. Este ano, a pensar na nova realidade das famílias portuguesas, e na necessidade de evitar reuniões familiares numerosas, a marca preparou um catálogo natalício com bolos e biscoitos em doses mais pequenas, para evitar desperdícios. Regressam os best-sellers, mas também há novidades.

© Carlotta Cake Boutique Bolo de cenoura e bolo de Ferrero Rocher

Os bolos caseiros estão disponíveis em dois tamanhos: mais pequeno (19,90€), que serve até cinco fatias, e maior (26,90€), que serve até oito fatias. Há opções como o Paçoca (massa amanteigada produzida com paçoca e coberta com doce de leite artesanal e farofa de paçoca), Rafaelo (massa de baunilha que se funde no creme Rafaelo, com amêndoas e chocolate Rafaelo), Ferrero Rocher (massa de chocolate, Nutella e toppings de pedaços de avelã e chocolate) ou Red Velvet (massa aveludada com frosting e toppings de frutos vermelhos).

© Carlotta Cake Boutique Tarte de cookies e bolo Paçoca

Esperados durante todo o ano, os panetones regressam em Dezembro para trazer felicidade durante todo o mês, com recheios como brigadeiro, Nutella, doce de leite artesanal e algumas novidades. Outra das novidades deste Natal são as Pizza Cookies, com pedaços de chocolate e cobertas com brigadeiro e toppings. Estão disponíveis em dois tamanhos: a medida mais pequena (25,90€), com 21cm de diâmetro, serve até oito fatias, e a opção maior (35,90€), com 24cm de diâmetro, serve até 12 fatias.

© Carlotta Cake Boutique Panetone e Pizza Cookies

Há também várias opções para presentes, como a Box Sweet Home, uma caixa com três (16,90€) ou seis (25,90€) casas recheadas com brigadeiro. Em versão lata, de diferentes formatos e tamanhos, poderá encontrar biscoitos de baunilha com creme de brigadeiro, de laranja e amêndoas, ou com leite Nido, com preços entre os 8,90€ e os 17,90€.

© Carlotta Cake Boutique Há várias sugestões de presentes

As encomendas devem ser realizadas através do número 967 701 506 ou pelo WhatsApp associado. Podem ser levantadas directamente na loja, na Rua de Diogo Botelho (Foz), ou recebidas em casa através do serviço de entregas.

Morada: Rua Diogo Botelho, 1898. Horário: Todos os dias das 13.00 às 18.00.

