O novo mural do Porto celebra o São João nas Fontainhas

Martelinhos, manjericos, balões, sardinhas e alho-porro. O São João do Porto está eternizado no Passeio das Fontainhas, uma obra de Mariana Malhão.

No Passeio das Fontainhas, no muro de sustentação ao viaduto de Duque Loulé, nasceu um novo mural em homenagem à maior festa do Porto, num ano em que ainda não a podemos celebrar como gostaríamos. O trabalho nasceu das mãos e da imaginação da ilustradora Mariana Malhão, co-fundadora da galeria Senhora Presidenta. Foi inaugurado nesta quarta-feira, com a presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

A partir de uma encomenda da Câmara Municipal e da Ágora – Cultura e Desporto, a artista foi desafiada a criar, livremente, uma visão pessoal sobre esta festa e a memória de um povo. Ao seu dispor teve uma parede branca de 40 metros de comprimento por 10 metros de altura, que agora traz um novo colorido às Fontainhas.

© Câmara Municipal do Porto Mural de Mariana Malhão nas Fontainhas

A parede, que marca a parte final do parque de estacionamento de Duque de Loulé, conta com figuras e personagens reconhecíveis por todos os portuenses. “Decidi adaptar o meu desenho ao tema, nunca tinha feito nada a partir da ideia do São João, mas tinha feito já um workshop de balões com o Luciano Brito [mestre baloeiro brasileiro, actualmente a residir no Porto]. Parece que estes balões também são uma tradição no Brasil. E esse acabou por ser o primeiro desenho que apareceu”, disse Mariana Malhão, citada pelo portal municipal Ágora.

O balão é o elemento em evidência no mural. “A partir dessa base, decidi criar as personagens, como se elas fossem a luz e cor da festa. São os ícones de São João que iluminam a noite”, uma noite “muito luminosa”, acrescenta a artista.

