O Pai Natal vai visitar o Porto no Eléctrico do Natal

O Pai Natal vai estar a bordo de um eléctrico especial em quatro locais do Porto, para quem quiser tirar uma fotografia com ele. O acesso é gratuito.

A rede de transportes públicos do Porto não inclui trenós com renas, mas isso não significa que o Pai Natal não possa visitar a Invicta. Este ano, a STCP e o Museu do Carro Eléctrico vão levar o velhinho de barbas brancas a passear num eléctrico especial. Entre os dias 18 e 21 de Dezembro, todos estão convidados a visitar o Eléctrico do Natal e a tirar uma fotografia com o Pai Natal e com a sua ajudante, a Floco de Neve. O acesso é gratuito.

Este eléctrico estará decorado a preceito em quatro locais da cidade, em diferentes horários: no Infante (das 11.00 às 12.15), próximo do Passeio Alegre, na paragem Cantareira (das 13.15 às 15.15), em frente ao Museu do Carro Eléctrico (entre as 15.30 e as 17.00) e no Carmo (das 17.25 às 19.10). Para saber exactamente onde encontrar o Eléctrico do Natal, a STCP sugere verificar os horários e a localização no Facebook ou Instagram.

O número de pessoas em simultâneo, no interior do veículo, é limitado a dez pessoas. Para entrar no Eléctrico do Natal, para os maiores de 12 anos, será necessário apresentar Certificado de Vacinação ou teste negativo à Covid-19 válido (PCR realizado até 72 horas antes, Antigénio laboratorial realizado até 48 horas antes ou Antigénio rápido realizado até 24 horas antes).

Natal no Porto:

+ As melhores coisas para fazer no Natal no Porto

+ Mercados de Natal no distrito do Porto

+ Concertos de Natal no distrito do Porto

+ Neste Natal, vai cair “neve” nas ruas de Cedofeita e das Flores

+ Seis pistas de gelo no distrito do Porto para este Inverno