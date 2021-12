O Plano B faz anos e celebra-os com uma festa especial

Na noite desta terça-feira, 7 de Dezembro, passam pelas cabines do Plano B alguns dos artistas favoritos dos programadores do clube portuense.

O Plano B está de parabéns. Para assinalar o 15.º aniversário, está planeada para esta terça-feira, 7 de Dezembro, uma festa que traz de volta ao clube alguns dos seus artistas favoritos.

É uma das noites "mais emblemáticas do ano", explica o clube, em comunicado. A lista de convidados começa com Daniel Avery, que lançou recentemente o álbum Together in Static. Vai actuar no Cubo, sala onde também estará Pixel82, nome pelo qual é conhecido o produtor e DJ Filipe Galante.

Na sala Palco vão estar ao comando da cabine, para um DJ set, os Throes + The Shine, um "grupo caracterizado por um híbrido de kuduro, texturas electrónicas e heranças dos universos do rock". É também lá que poderá dançar ao som do DJ set de André Tentugal, "o homem dos mil ofícios, realizador de videoclipes, fotógrafo, compositor, guitarrista e vocalista".

Pode ainda contar com um concerto dos Best Youth, com participação de Marta Ren, que se junta à dupla de pop electrónica composta por Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas. O responsável pela galeria será Rui Fradinho, cuja carreira "já passou por vários géneros, mas a sua maior paixão e foco é o broken beat e o nu jazz".

A festa continua nos dias 9 e 11 de Dezembro, com actuações de Space Dimension Controller, PZ, Bons Rapazes, Semedo e E.A.R.L..

