‘O Poder do Cão’ de Jane Campion lidera nomeações para os Óscares

Netflix vai outra vez à frente na corrida aos prémios da Academia. ‘O Poder do Cão', de Jane Campion, lidera com 12 nomeações, incluindo Melhor Filme e Melhor Realização.

Os nomeados para as 23 categorias dos Óscares, que vão ser entregues a 27 de Março, foram anunciados esta terça-feira, 8 de Fevereiro, numa emissão em streaming conduzida a partir do Dolby Theatre, em Hollywood, pelos actores Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross. Pelo terceiro ano consecutivo, a Netflix parte em vantagem. Estreado em 2021 na plataforma de streaming, O Poder do Cão, filme da cineasta neozelandesa Jane Campion, lidera a corrida com 12 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Actor e Melhor Fotografia.

Depois de ter sido indicada pela primeira vez em 1994, com O Piano, que lhe valeu o Óscar de Melhor Argumento Original, Jane Campion volta a estar nomeada, desta vez para Melhor Realização, com O Poder do Cão. Nesta categoria, a cineasta neozelandesa compete com o estreante Ryusuke Hamaguchi (Conduz o meu carro) e os repetentes Kenneth Branagh (Belfast), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) e Steven Spielberg (West Side Story). A sua longa-metragem, que já tinha liderado a corrida aos Globos de Ouro, reúne ainda indicações para Melhor Filme, Melhor Fotografia e três indicações na representação para Benedict Cumberbatch (Melhor Actor), Jesse Plemons (Melhor Actor Secundário) e Kirsten Dunst (Melhor Actriz Secundária).

Com dez nomeações, incluindo para Melhor Filme, a adaptação do clássico de ficção científica de Frank Herbert, Duna, é o segundo filme mais indicado, apesar de Denis Villeneuve falhar a nomeação para melhor realizador. Seguem-se Belfast, de Kenneth Branagh, e West Side Story, de Steven Spielberg, ambos com sete nomeações cada, incluindo para Melhor Filme e Melhor Realização. Destaca-se ainda o filme dinamarquês Flee — A Fuga. Realizado por Jonas Poher Rasmussen, é a primeira longa-metragem de animação nomeada na categoria de Documentário e o primeiro documentário nomeado na categoria de Animação. Está ainda nomeado para Melhor Filme Internacional, categoria na qual o Butão, na Ásia, é pela primeira vez candidato ao Óscar.

Já entre os nomeados para Melhor Actor só há repetentes: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (O Poder do Cão), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!), Will Smith (King Richard: Para Além do Jogo) e Denzel Washington (A Tragédia de Macbeth). Entre as actrizes, destaca-se um rosto novo: o de Kristen Stewart, nomeada pela primeira vez pela sua interpretação de Diana de Gales em Spencer, de Pablo Larraín, que não foi indicado em mais nenhuma categoria. Stewart compete com Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (A Filha Perdida), Penélope Cruz (Mães Paralelas) e Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye).

Há um luso-descendente entre os nomeados

Vale a pena assinalar também a nomeação de Luís Sequeira pelo seu trabalho no guarda-roupa de Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. Não é a primeira vez que o designer luso-canadiano é reconhecido: a sua primeira nomeação a um Óscar aconteceu em 2018, pelo seu trabalho em A Forma da Água, do mesmo realizador. Este ano, Luís Sequeira concorre contra Jenny Beavan (Cruella), Paul Tazewell (West Side Story), Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Durran (Cyrano).

A lista completa de nomeados para os Óscares de 2022 está disponível online no site da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas. O tema deste ano é “movie lovers unite” – “unam-se cinéfilos”, em tradução livre – e os espectadores vão poder votar no seu filme e cena favorita para um segmento especial da futura entrega de prémios, que está marcada para a madrugada de 27 para 28 de Março (hora portuguesa), em Los Angeles, Califórnia.

+ Netflix leva a série portuguesa ‘Até Que A Vida Nos Separe’ a todo o mundo

+ Cinema Trindade celebra aniversário com estreias e sessões especiais

+ Antigo Cinema Batalha deverá abrir ao público em Setembro

+ Fantasporto regressa ao Rivoli em Abril com dez dias de cinema