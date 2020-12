O projecto para um autocarro anfíbio no rio Douro, uma ideia importada dos Países Baixos, foi apresentado em 2018 pela Câmara Municipal de Gaia e recebeu agora a aprovação da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). Esta ligação fluvial, que já existe em Portugal, no rio Tejo, tem a particularidade de fazer um percurso em estrada e dentro de água.

Segundo a notícia avançada pelo JN, o autocarro vai fazer a ligação entre Crestuma e o Cais de Gaia. O tempo estimado da viagem pelo rio oscila entre 35 a 40 minutos – vai depender do número de paragens para recolher passageiros, que ainda não foi divulgado.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes pronunciou-se favoravelmente acerca deste transporte de passageiros na Via Navegável do Douro, indo de encontro à vontade do Município de Gaia, que pretende aproveitar o canal como alternativa ao eixo rodoviário da EN222. É intenção da autarquia integrar este autocarro no sistema Andante e contemplar a ligação, por terra, a General Torres.

+ Gaia vai plantar dez mil árvores até ao final de 2021

+ Skyline é o novo mega projecto em Gaia, com um hotel desenhado por Souto de Moura

+ Transportes públicos da Área Metropolitana do Porto vão ser reforçados

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana