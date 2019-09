O universo Harry Potter chega ao Coliseu com magia e música

É uma espécie de santuário de Harry Potter na cidade, uma vez que serviu de inspiração à criação da famosa saga de J.K. Rowling. Depois de ter anunciado, em Agosto, a compra de um exemplar da primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal por 70 mil euros, a Livraria Lello lança agora um novo livro em parceria com a Insight Editions. Harry Potter Magical Places, álbum ilustrado inspirado nos filmes, serve de pretexto para o espectáculo que terá lugar no dia 13 de Setembro, às 20.30, no Coliseu do Porto.

A música e a magia juntam-se numa grande festa de lançamento em que participarão o ilusionista português Hélder Guimarães e a Lisbon Film Orchestra, que, segundo a organização, “interpretará partituras originais dos filmes da saga”. Além disso, será mostrada, pela primeira vez em público, a edição original do primeiro volume da saga, que se junta agora às primeiras edições dos restantes seis livros em exibição na Lello.

O novo livro vai ser posto à venda nos dias 11 e 12 de Setembro, entre as 09.00 e as 12.00, no espaço Armazéns do Castelo da Livraria Lello, e também online no site da livraria. Os fãs de Harry Potter vão encher, aliás, boa parte dos 3000 lugares do Coliseu, já que os primeiros 2700 livros comprados garantem entrada gratuita.

Pode, ainda, habilitar-se a visitar os estúdios da Warner Brothers onde a magia das rodagens aconteceu através do sorteio organizado pela livraria. Para ganhar uma das duas viagens a Londres com estadia incluída, basta encontrar o erro propositadamente colocado na edição do novo livro ou, então, dar vida a uma das suas personagens favoritas e levar para casa o prémio de melhor figurino da noite. Boa sorte.

+ Coisas para fazer com os miúdos em Setembro

+ Os melhores espectáculos no Porto em Setembro

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.