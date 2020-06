Onda Bienal 2020 convida artistas a desenhar ao longo de 50 horas (sem parar)

Vem aí um fim-de-semana dedicado à expressão artística onde, muitas vezes, tudo começa: o desenho. Nos dias 5, 6 e 7 de Junho, os artistas que entrarem nas instalações da Viarco – Fábrica Portuguesa de Lápis, em São João da Madeira, deverão estar preparados para sair de pulso dorido e com poucas ou nenhumas folhas em branco.

A Maratona do Desenho, inserida na Onda Bienal 2020, vai pôr os participantes a desenhar durante 50 horas e de forma ininterrupta, entre as 11.00 de sexta-feira e as 13.00 de domingo. A iniciativa tem organização da Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural, responsável pela Onda Bienal e pela Bienal Arte Gaia, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Gaia.

Também integrada na Onda Bienal está A boca que olha, exposição de pintura e desenho de Valter Hugo Mãe no Convento Corpus Christi, que reabriu ao público no dia 18 de Maio. Pode visitá-la gratuitamente de segunda a sexta, das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.00.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Artistas de Gaia promovem a criação artística em tempo de pandemia

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story