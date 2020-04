One World: o festival que combate a Covid-19 com grandes nomes da música

O festival criado pela Organização Mundial da Saúde e a Global Citizen junta vários artistas internacionais, como Lady Gaga e Billie Eilish, na luta contra a Covid-19. A MTV assegura transmissão em Portugal.

A comunidade Global Citizen, um movimento de cidadãos que pretende erradicar a pobreza extrema em 2030, aliou-se à Organização Mundial da Saúde (OMS) e lançou o One World: Together at Home, um festival de música com curadoria de Lady Gaga, que será transmitido para a casa de espectadores de todo o mundo. O objectivo é apoiar a luta contra a Covid-19 e os doentes e profissionais de saúde na linha da frente.

Será transmitido em vários canais de televisão e em streaming a 18 de Abril. Em Portugal, a MTV assegura a transmissão que tem início às 01.00 (Portugal continental) de 19 de Abril.

O festival terá actuações de grandes nomes da música como Lady Gaga, Billie Eilish, Stevie Wonder, Paul McCartney, bem como a participação de personagens icónicas da Rua Sésamo. De acordo com a organização, será ainda possível ter acesso, através das plataformas digitais, a mais performances de artistas espalhados pelo mundo e de histórias de médicos na linha da frente contra a doença.

No cartaz figuram ainda artistas como Billie Joe Armstrong dos Green Day, Eddie Veder, Elton John, Andrea Bocelli, Alanis Morissette e Burna Boy. A apresentação do espectáculo estará a cargo de Stephen Colbert e de Jimmy Fallon. A transmissão do evento reverterá para apoiar instituições de solidariedade que fornecem apoio aos mais necessitados nestes tempos conturbados.

