Os eventos vínicos estão de volta ao The Yeatman

A agenda do hotel está preenchida com eventos como jantares vínicos e provas exclusivas.

Depois de uns tempos com a agenda vazia, devido à pandemia, o The Yeatman vai trazer de volta os jantares vínicos e apresentar um novo formato: "Meet The Winemaker".

"O The Yeatman tem, desde o início, assumido a sua missão enquanto embaixada de vinhos portugueses, dando a conhecer a diversidade de regiões, perfis e projectos que compõem o mapa vitivinícola nacional. Nestes eventos são dados a conhecer os projectos, na primeira pessoa, por quem lhes dá corpo e alma", explica, em comunicado, a directora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes, responsável pela programação.

Para os próximos tempos, foram planeados vários eventos que vão dar destaque aos "melhores produtores das várias regiões vitivinícolas nacionais, dos vinhos verdes ao Alentejo, com ponte para os arquipélagos da Madeira e Açores", lê-se em comunicado.

Os jantares vínicos, que acontecem sempre à quinta-feira, têm diferentes parceiros. O primeiro, a 8 de Julho, vai dar destaque aos vinhos da Poças. A 15 de Julho, será a vez dos produtos da Niepoort serem protagonistas, a 29 de Julho os da Churchill’s e a 5 de Agosto os da Picowines. Para terminar, a 12 de Agosto, provam-se os vinhos da Valados de Melgaço.

Para cada um destes jantares vai ser criado um menu especial, com quatro pratos, pelo chef Ricardo Costa – responsável pela cozinha do restaurante homónimo do hotel, que já arrecadou duas estrelas Michelin –, que irá harmonizar com os vinhos do produtor convidado. Os jantares têm um custo de 80€ por pessoa. Começam às 19.30, com um cocktail de boas-vindas, e a refeição é servida às 20.00 na sala de eventos do hotel, com vista para o Porto e o rio Douro.

A grande novidade é o "Meet the Winemaker", um conceito criado para o 10.º aniversário do espaço, mas interrompido pela pandemia. Este formato permite ao público "provar uma selecção de vinhos do produtor convidado, acompanhada de uma tábua de queijos e enchidos, num ambiente de masterclass". Todas as provas têm um limite de 20 lugares e custam 50€ por pessoa.

Além destes eventos, o The Yeatman conta com uma extensa oferta de programação relacionada com vinho, que pode ficar a conhecer no site do hotel. Se quiser participar em qualquer uma destas actividades, deve fazer reserva online ou através de email (winecellar@theyeatman.com).

