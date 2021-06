Restaurante The Yeatman volta a abrir portas com nova decoração e carta

O restaurante com duas estrelas Michelin reabriu com uma nova carta pensada pelo chef Ricardo Costa.

A sala do The Yeatman está com um visual renovado

O The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, está novamente de portas abertas e para o celebrar conta com um renovado visual – algo que já não acontecia há mais de uma década – e um novo menu, concebido pelo chef Ricardo Costa. O que se mantém inalterado é a vista privilegiada para o Porto.

Além da decoração, também existem novidades na experiência gastronómica. Agora, antes de começar a refeição, os clientes são convidados a sentar-se no bar, onde são servidos os primeiros aperitivos. Um dos pratos do menu passa a ser servido na cozinha, com vista para o trabalho que o chef e a sua equipa desenvolvem e o detalhe com que cada prato é preparado.

No que diz respeito aos momentos gastronómicos que fazem parte do menu, o chef aproveitou esta pausa para repensar alguns pratos e "ir ao encontro de algumas técnicas e produtos menos conhecidos e que ganham novas narrativas na carta do The Yeatman", explica, em comunicado.

© DR Santola também faz parte do menu

Intitulado pelo chef de Evolução de Aromas, o menu é descrito como "um reflexo de maturidade e inspiração criativa de uma equipa, que se sente em cada prato". Destacam-se, entre as novidades, o Pregado Selvagem, acompanhado por uma variedade de cebolinhas e folhas do campo, o Leitão – uma especialidade que já se tornou um símbolo do trabalho do chef Ricardo Costa – e a Vaca Velha, com spring roll, natas ácidas e especiarias.

A refeição termina com as sobremesas. É aqui que regressa o "novo clássico" – prato lançado no ano passado e que evoca as memórias de infância do chef natural da Costa Nova –, o dueto de Ovos Moles, servidos gelados. A segunda sobremesa é a Tripa de Chocolate, onde se realçam sabores como ruibarbo, framboesa e malva-rosa.

Tudo pode ser acompanhado com uma selecção de vinhos especialmente criada pela directora de vinhos, Elisabete Fernandes, onde impera a diversidade de regiões e perfis de rótulos portugueses. O menu tem o valor de 180€ e, além da carta habitual, há duas selecções de vinhos disponíveis por 180€ ou 90€.

+ The Yeatman recebe programa especial para celebrar o São João

+ Restaurantes com estrela Michelin no Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal