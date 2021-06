The Yeatman recebe programa especial para celebrar o São João

Vista panorâmica do The Yeatman

Mais uma vez, o São João não se vai celebrar com concertos nem o clássico fogo-de-artifício, mas o The Yeatman criou alternativas – menus de jantar e programas de alojamento especiais – que vão ajudar a matar saudades da festa popular.

Para o restaurante do hotel, com duas estrelas Michelin, o chef Ricardo Costa criou um menu especial (220€/pessoa sem bebidas) com apontamentos e sabores típicos da quadra, que se reflectem em pratos como sardinhas & tomate "nitro". Para acompanhar, a directora de vinhos, Elisabete Fernandes, preparou uma selecção especial de vinhos.

Na sala de eventos do hotel, com vista privilegiada para o Porto, vai estar disponível outro menu concebido pelo chef, que vai incluir nas entradas opções como ostras, jalapeños e maçã, pastel de bacalhau e queijo da serra e frango piri-piri. Entre os pratos principais, destacam-se o pregado selvagem, com variação de cebolinhas e folhas do campo, e cordeiro de leite, com abacate, chilli e tandoori. Nas sobremesas, brilham os produtos da estação como o ananás dos Açores grelhado e brioche caramelizado com cerejas.

O menu também conta com uma selecção exclusiva de vinhos. O preço total, com bebidas, é de 170€ por pessoa. As crianças até aos 4 anos não pagam a refeição e dos 5 aos 12 anos podem usufruir de um desconto de 50%.

Para quem quiser aproveitar a ocasião para um fim-de-semana prolongado, o hotel criou um programa especial (a partir de 665€), válido apenas na noite de 23 de Junho, quarta-feira, que inclui uma noite num quarto superior, superior deluxe ou suíte deluxe, pequeno-almoço e o jantar de São João (para duas pessoas, com vinhos), servido nas salas de eventos. Está disponível o check-out tardio, até às 14.00 ou até às 16.00.

Os lugares são limitados, devido às medidas de segurança, por isso é obrigatório fazer reserva através do email (events@theyeatman.com), do telefone (22 013 3106 ou 22 013 3100) ou online.

