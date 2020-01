Os portuenses reciclam cada vez mais e já ultrapassaram objectivos para 2020

Os portuenses estão cada vez mais amigos do ambiente. Quem o diz é a empresa municipal Porto Ambiente que apresentou, recentemente, um relatório relativo a 2019 onde explica que o Porto ultrapassou os objectivos de reciclagem de resíduos. Ou seja, a Invicta conseguiu ultrapassar, ainda no ano de 2019, os objectivos que estavam propostos para 2020 no que diz respeito à taxa de preparação de resíduos para reciclagem.

Ao consultar o relatório, também é possível perceber que, no ano passado, foram enviados menos de 1% de resíduos para aterro à conta das boas práticas de reciclagem dos portuenses. Caso esteja interessado e com vontade de saber mais, pode consultar todos os dados recolhidos aqui.

Se quiser juntar-se à causa e começar a ter um estilo de vida mais amigo do ambiente, vá fazendo algumas mudanças nos seus hábitos. Como? Faça compras em lojas a granel ou fique a conhecer estes sete projectos e movimentos no Porto que ajudam o planeta.

