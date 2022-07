Os pratos da vitória da "chef do ano" passam a estar no menu do Six Senses

O menu que valeu a Ana Magalhães o título de chef do ano, prémio que aponta habitualmente nomes em ascensão no panorama gastronómico nacional, vai passar a estar disponível no Vale Abraão, no Six Senses Douro Valley, a partir de Agosto. Ana Magalhães, sub-chef do restaurante do hotel de cinco estrelas em Lamego, tornou-se na primeira mulher a vencer o concurso “Chef Cozinheiro do Ano 23 anos depois.

Na final do concurso, que aconteceu em Junho, a chef tinha de preparar uma entrada, um prato de peixe, outro de carne e uma sobremesa. Ana Magalhães optou então por um escabeche de cavala com amêndoa e ervas como entrada, seguindo para um grão-de-bico com línguas de bacalhau e um cabrito assado com arroz de miúdos. Para finalizar, leite creme de alfazema, chocolate, mel e limão, sobremesa que valeu ainda à chef de 26 anos o prémio Virgílio Gomes, atribuído ao prato que revele com maior evidência a evolução da cozinha portuguesa. Este será, assim, o menu que vai estar disponível no restaurante, para hóspedes e passantes, todos os sábados, a partir de Agosto.

“No Douro come-se o que se colhe, e há sempre uma receita antiga de família que nos ajuda nesta tarefa. O que eu cozinho é sempre algo que faz parte da minha vida desde que tenho memória, a minha infância e a minha família sempre foram um lugar de bem-estar e de felicidade”, destaca em comunicado Ana Magalhães, que chegou à cozinha do Six Senses em 2019. Antes disso, a chef passou pelo Hotel Rural Quinta de Nossa Senhora do Carmo, em Sernancelhe, no Douro; pelo Hotel Vila Park, em Santiago do Cacém; pelo Falésia Hotel, em Albufeira; e pelo The Yeatman, em Vila Nova de Gaia. “Com os conhecimentos que adquiri na Escola de Hotelaria e nos hotéis onde tenho trabalhado, aprimorei a apresentação dos pratos, respeitando sempre a qualidade dos ingredientes”, acrescenta ainda na mesma nota.

De destacar que o prémio sustentabilidade, que pretende distinguir práticas que reduzam a utilização de plástico nas cozinhas, o aproveitamento de alimentos, reduzindo o desperdício e respeitando o produto local e sazonal, foi também entregue a Ana Magalhães.

Esta é mais uma novidade no Six Senses, que há pouco mais de um mês aumentou a sua oferta, com a inauguração das villas de um ou dois quartos, com vista para a vinha, e nove quartos e suítes Valley que poderão ser reservados individualmente ou em conjunto.

