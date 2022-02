Parque das Serras do Porto vai criar floresta nativa com dois hectares

Uma nova floresta nativa, com cerca de dois hectares, vai começar a ser plantada este sábado no Parque das Serras do Porto, em Covelo, no concelho de Gondomar.

O dia de sábado, 5 de Fevereiro, será dedicado à plantação de árvores e arbustos autóctones na localidade de Covelo, em Gondomar, numa área integrada no Parque das Serras do Porto. Ao longo de uma área florestal com mais de dois hectares de terreno, na margem direita do rio Sousa, em Midões, pretende-se plantar cerca de 700 plantas nativas de diversas espécies. Azereiros, bétulas, bordos, borrazeiras, carvalhos, gilbardeira, lódão, medronheiros, pilriteiros, amieiros, freixos, loureiros, sanguinho-de-água e urze vão substituir espécies invasoras como as acácias.

A acção começa de manhã, às 09.00, mas quem quiser pode estender a sua participação durante a tarde, trazendo um piquenique. Após um período de descanso na natureza para almoçar, a plantação continuará até às 15.00. A inscrição é gratuita e aberta a toda a gente, mediante inscrição através deste formulário. Após a sua inscrição confirmada, receberá recomendações, coordenadas geográficas exactas e outras informações úteis.

Esta é mais uma acção entre várias que serão realizadas nos próximos tempos no Parque das Serras do Porto, onde se pretende recuperar "mais de oito hectares de área florestal", lê-se no site do projecto FUTURO. A primeira acção do ano decorreu no dia 29 de Janeiro, com a plantação de 207 árvores autóctones na margem ribeirinha do rio Ferreira, em Valongo.

