Participe na construção de uma cascata comunitária para o São João

O Mercado Temporário do Bolhão e a oficina Brâmica (Rua de Santo Isidro, 181) vão servir de ateliê para a construção de uma cascata comunitária de São João. A iniciativa, aberta a toda a comunidade, tem como objectivos “contribuir para a preservação das tradições e expressões mais populares do Porto”, e “afirmar a identidade da cidade perante os seus mais variados públicos”, de acordo com o site da Porto Lazer. A inauguração, no mercado, está prevista para quinta-feira 13.

Nesta terceira edição, a expectativa é de que a cascata possa integrar cerca de 500 peças, a concretizar ao longo de dez oficinas gratuitas, com um ponto de partida comum: a cada participante será pedido para construir uma casinha “inspirada nas suas memórias da cidade”. Um conjunto de figuras tradicionais para integrar este símbolo são-joanino vai ser também definido numa fase inicial.

Não quer ficar de fora? Saiba que de 3 a 7 de Junho, entre as 10.00 e as 13.00, trabalha-se no Mercado Temporário do Bolhão, e das 17.00 às 19.00, na oficina Brâmica. Enquanto as oficinas da manhã não requerem inscrição - a admissão é feita por ordem de chegada, consoante a limitação do espaço -, para as da tarde deve enviar um e-mail para termarbranco@gmail.com.

Os mais pequenos também vão ser desafiados a construir e a decorar a sua casinha ao longo de quatro oficinas na Quinta do Covelo — no sábado 1 e domingo 2, das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 18.00, a propósito da Festa da Criança.

