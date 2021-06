Pedro Lemos reabre restaurante pop-up no Douro

O chef reabriu o restaurante Casa dos Ecos na Quinta do Bomfim, no Pinhão, com os melhores produtos de época do Douro. Este ano há novidades, como momentos musicais nas vinhas, vendas e lançamentos exclusivos de vinhos.

O chef Pedro Lemos inaugurou em Julho de 2020 um restaurante pop-up no Douro. O Casa dos Ecos volta agora a abrir as portas até Outubro, com o melhor dos produtos de época da região. Situado num ponto elevado, rodeado por vinhas e com vistas sobre o rio Douro, o restaurante está instalado numa das mais icónicas propriedades da família Symington, a Quinta do Bomfim, famosa por produzir os Porto Dow's. Este ano, o terraço do restaurante foi ampliado, para que mais pessoas possam desfrutar de refeições no exterior.

Recorrendo à produção local, o menu vai estar em constante actualização, com pratos regionais do Douro, criados com recurso a técnicas tradicionais. A sopa de lavrador do Douro, o escabeche de peixe, o arroz de pato no tradicional fogão de lenha, os milhos e o cabrito são alguns dos pratos que estão de volta à mesa do restaurante. Como sempre, a gastronomia tradicional portuguesa casa com os vinhos DOC Douro e vinhos do Porto da família Symington.

© DR

Neste segundo ano de actividade, o restaurante pop-up apresenta novidades vínicas com o “Programa da Liberdade”, que vai promover momentos como serões com música nas vinhas e a oportunidade de provar o recém-engarrafado Dow’s Porto Vintage Quinta do Bomfim 2019, que foi produzido a partir de uvas da propriedade e que estará aqui em venda exclusiva.

O Casa dos Ecos vai também disponibilizar para degustação a copo edições raras e limitadas de Portos Vintage da família, assim como de DOC Douro de colheitas antigas, e receber o lançamento de um novo Porto da marca Cockburn’s. Estas experiências serão anunciadas com mais detalhe em breve, na página de Instagram do restaurante.

© DR Casa dos Ecos

Em Novembro do ano passado, com apenas quatro meses de actividade, o Casa dos Ecos foi distinguido pelos Best Wine Tourism Awards como um dos melhores restaurantes das regiões vitivinícolas abrangidas pela cidade do Porto – Douro e Vinhos Verdes, recebendo o galardão “Best Wine Tourism Restaurants”.

Morada: Quinta do Bomfim, 5085-060 Pinhão, Alijó. Contacto: 93 545 2975 Horário: Ter-Sáb 12.30-20.30, Dom 12.30-16.00. Reservas online.

