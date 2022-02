Porto em terceiro lugar no ranking de cidades europeias do futuro

O Porto conquistou a terceira posição no ranking do Financial Times, na categoria de melhor estratégia de atracção de investimento directo estrangeiro.

Após a conquista do quinto lugar na edição de 2020/21 do ranking "European Cities and Regions of the Future" da fDi Magazine, publicação do Financial Times especializada em investimento internacional, o Porto subiu este ano ao pódio. A cidade alcançou a terceira posição no ranking de cidades europeias de média dimensão, na categoria de melhor estratégia de atracção de investimento directo estrangeiro (FDI strategy – Mid-sized Cities).

O resultado reflecte "a prioridade que o Município do Porto atribui à dinamização económica e criação de emprego através da atracção de empresas e investidores estrangeiros para o Porto", lê-se no portal municipal. A estratégia municipal é "liderada pela InvestPorto, divisão municipal especializada na promoção e facilitação de investimento directo", que desde a sua criação, em 2015, já contribuiu para "a captação de mais de 1700 milhões de euros em investimento e para a criação de mais de 18 mil novos postos de trabalho" na cidade.

A tabela das cidades de média dimensão é liderada por Vilnius (Lituânia), seguindo-se Belfast (Reino Unido) e o Porto. Mas há outra cidade portuguesa no ranking. Braga é agora considerada a quinta cidade europeia do futuro na categoria dedicada à estratégia de captação de investimento externo, no que respeita a cidades de pequena dimensão.

Para elaborar este ranking, o painel de júris convidados pela fDi Magazine avaliou as estratégias de promoção de investimento de 75 cidades e regiões europeias, agrupadas de acordo com a sua população. Na metodologia implementada foram considerados indicadores como o tipo de investimentos atraídos nos últimos 18 meses, os sectores em maior crescimento e a as iniciativas tomadas para promover a recuperação económica no pós-pandemia.

