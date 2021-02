Porto tem a primeira residência de estudantes com selo verde da Península Ibérica

Inaugurada há dois anos, esta residência para universitários recebeu a certificação LEED Gold (Liderança em Energia e Design Ambiental) e arrecadou a maior pontuação de sempre na categoria de hospitalidade, na Europa. É a primeira vez que este reconhecimento é atribuído na Península Ibérica.

Esta distinção, dada pelo U.S Green Building Council, avalia e credita edifícios amigos do ambiente através de diferentes parâmetros de sustentabilidade como o design, a construção, a manutenção e o desempenho. As certificações são aplicadas em mais de 150 países, em diferentes estruturas comerciais, industriais de serviços e residenciais.

O Milestone Porto Asprela é um alojamento para estudante, criado pela Nuveen Real Estate and Value One, e conta com 220 apartamentos, com cozinha e casa de banho individuais, onde se prioriza a economia de energia e consumo de água. O edifício oferece aos seus ocupantes diferentes infra-estruturas partilhadas, como ginásio e lavandaria.

