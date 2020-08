Porto vai ter um novo parque canino

O segundo parque para cães da cidade do Porto vai nascer na Quinta do Covelo com uma área aproximada de 3800 metros quadrados. As obras começam nesta segunda-feira.

O Porto vai ter em breve um novo parque para cães. Com uma área aproximada de 3800 metros quadrados, este novo espaço de recreio na Quinta do Covelo terá duas zonas distintas – uma para cães de maior porte e outra para menor porte. Este será o segundo parque canino da cidade do Porto, sucedendo ao primeiro que foi inaugurado no Jardim de Paulo Vallada, em 2019.

A construção do novo parque começa nesta segunda-feira, dia 3 de Agosto, e o prazo estimado da obra é de dois meses. De acordo com o portal municipal, os trabalhos consistem na "delimitação da significativa área prevista para o parque", através da colocação de uma vedação em rede de malha elástica plastificada. A intervenção contempla a colocação de bancos em betão, bebedouros humanos e caninos, e papeleiras com dispensador de sacos para recolha e deposição de dejectos.

O espaço será dotado de elementos para recreio canino, de modo a "promoverem o exercício físico, agilidade e destreza". O projecto prevê também a criação de uma antecâmara, partilhada entre as duas áreas, para que os donos possam confortavelmente tirar as trelas aos seus patudos. A obra será assegurada pela empresa municipal de Gestão e Obras do Porto – GO Porto, com um investimento na ordem dos 18.500€.

