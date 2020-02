Quer aprender a andar de skate? Há aulas gratuitas no Skate Parque do Porto

O primeiro skate parque do Porto foi inaugurado em Novembro de 2019 e começou o ano de 2020 com aulas gratuitas para quem quisesse aprender a modalidade. Tendo em conta a grande adesão em Janeiro, a autarquia decidiu repetir a iniciativa este mês. Assim, as aulas acontecem todos os sábados e domingos de Fevereiro, entre as 10.00 e as 12.00.

A participação implica apenas a inscrição através do email (desporto@agoraporto.pt), uma vez que as turmas são limitadas a 20 pessoas.

Recorde-se que o skate parque do Porto, instalado no Complexo Desportivo de Ramalde, resultou de um investimento municipal de 150 mil euros. A área de 959m2, onde cabem 75 utilizadores em simultâneo, tem duas plataformas com obstáculos (rampas, corrimões e muros) e uma zona central com estruturas características da modalidade, como quarter pipes, curbs ou manual pads. Leve capacete e divirta-se.

+ Três sítios para andar de skate no Porto

+ Os melhores sítios para praticar desportos radicais no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.