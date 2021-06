Renovação do Brasília vai custar meio milhão de euros

O mais antigo centro comercial do Porto vai reestruturar os espaços comuns. O projecto de requalificação do Shopping Brasília é do arquitecto João Ferros.

Inaugurado em Outubro de 1976, o Brasília foi construído em três fases, que correspondem a cada uma das entradas de acesso: Praça Mouzinho de Albuquerque, Avenida da Boavista e Rua Veiga Leitão. Foi um marco da história do comércio portuense, introduzindo novidades como as escadas rolantes ou os filmes do Cinema Charlot.

Um renovado Brasília vai agora nascer, com um projecto de requalificação que custará cerca de 500 mil euros e terá a assinatura do arquitecto João Ferros. Em comunicado, citado pela Câmara do Porto, a administração do Brasília revelou que o “urbanismo humanizado” do método de trabalho de João Ferros “convenceu a administração” do empreendimento, tendo já sido assinado o contrato do projecto no início deste mês. A remodelação prevê melhorias ao nível dos sanitários, pisos, tectos, escadas, iluminação, bem como a dotação de infra-estruturas de carácter tecnológico.

"O novo Brasília está a nascer, mais integrado nas suas novas linhas conceituais e preparado para se integrar ainda mais na cidade do Porto. Será um local exclusivo, revelador de tendências com áreas para estar, trabalhar, fazer refeições, com dinâmicas e performances de música e artes, será uma referência para todos que visitam o Porto, pela sua singularidade", lê-se no site do Brasília. "Será um espaço de total transformação, que poderá potenciar negócios de nicho e de especialidade, bem como espaços de co-working. Por outro lado, ver os seus espaços comuns serem transformados em negócios criativos com quiosques ou a exploração do fantástico rooftop."

