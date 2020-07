Retrospectiva de Souto de Moura na Casa da Arquitectura prolongada até Março

Desde que foi anunciada, Souto de Moura – Memória, Projectos, Obras prometia ser uma das exposições mais marcantes do ano, mas à semelhança do que aconteceu com todo o calendário artístico e cultural, viu-se obrigada a encerrar durante dois meses devido à pandemia. Por isso mesmo, em vez de terminar a 6 de Setembro, como agendado anteriormente, vai ficar patente na Casa da Arquitectura até 7 de Março de 2021.

Dessa forma, o público vai ter mais de meio ano extra para mergulhar nos 40 anos de prática arquitectónica de Souto de Moura, que em Maio de 2019 doou um acervo de 8500 peças ao centro português de arquitectura. A partir de 40 projectos situados entre 1979 e 2019, construídos ou não, a exposição possibilita uma leitura aprofundada do trabalho de Souto de Moura, através de desenhos, fotografias, e documentos nunca antes mostrados.

A exposição ocupa uma área de 1200 m2 e reparte-se entre a nave expositiva do edifício principal e a Galeria de Casa. Além de permitir uma viagem pelos bastidores da criação de Souto de Moura, a exposição serve de pretexto a uma vasta programação paralela, que inclui conferências, debates, concertos ou visitas guiadas.

+ Centro de Congressos de Gaia será desenhado por Souto de Moura

+ Casa da Arquitectura promove visitas guiadas gratuitas aos domingos

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story