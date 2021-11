É verdade que participar em reuniões de condomínio é, normalmente, uma tarefa tediosa, mas graças ao Manso vai esquecer todas as más memórias. É que "Reuniões de Condomínio" foi o nome que escolheram para baptizar os jantares em que vão convidar chefs amigos e conhecidos para, em conjunto com a equipa do restaurante, criar menus únicos e especiais.

"Convidamos assim os nossos vizinhos, quem já é da casa e quem quer fazer parte, para um jantar memorável, entre duas casas amigas e cheias de gente boa", conta Jorge Azevedo, que abriu o restaurante este ano com João Magalhães. A primeira edição acontece já no dia 26 de Novembro e a primeira convidada é Tânia Durão, do Atrevo.

A ideia, dizem, já está a "fermentar" há algum tempo, porque o "Manso costuma fazer parte de vários eventos onde participam chefs e restaurantes como a Tânia Durão, João Pupo, The Good Collective, etc", por isso, sempre acharam boa ideia cozinhar "nas casas uns dos outros". Assim "divertimo-nos com menus específicos e eventos fora do normal", explica.

Os pratos que vão fazer parte do menu ainda estão no segredo dos deuses, no entanto, foi definido que será composto por quatro pratos e duas sobremesas, sendo metade elaborada pela equipa do Manso e outra metade pela do Atrevo. Os interessados devem fazer reserva e indicar se têm, ou não, alguma restrição alimentar ou intolerâncias. O jantar fica a 60€ por pessoa, com pairing de vinhos.

Além deste jantar com o Atrevo, já está a ser planeado outro para Janeiro, em que o convidado será João Pupo Lameiras, responsável por restaurantes como o RO, o Bacalhau e o Muro do Bacalhau.

Rua de Mota Pinto, 170 (Ramalde). 91 249 7648. Seg, Qui, Sex 19.15-23.00. Sáb-Dom 12.00-15.00; 19.15-23.00.