Rui Paula e Ricardo Costa nomeados para os prémios The Best Chef 2021

"The Best Chef" premeia os melhores chefs internacionais. Os vencedores serão anunciados entre 13 e 15 de Setembro.

Os prémios The Best Chef nomeiam anualmente, desde 2017, 100 chefs internacionais para competir pelo título de melhor do mundo. Este ano foram escolhidos candidatos de 35 países, entre eles Portugal, que está representado no Norte por Rui Paula e Ricardo Costa – ambos entram pela primeira vez neste ranking.

Rui Paula já é um nome bem conhecido dos portuenses. Vencedor de duas estrelas Michelin, no seu restaurante Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, é também o responsável por espaços como o DOP no Porto e o DOC no Cais da Folgosa, entre outros projectos.

Ricardo Costa é o responsável pela cozinha do restaurante homónimo do The Yeatman, desde que este abriu portas, em 2010. O seu trabalho neste restaurante já foi galardoado com duas estrelas Michelin. Antes de se ter fixado em Vila Nova de Gaia, o chef passou pelo Largo do Paço, na Casa da Calçada, em Amarante, e por restaurantes noutros países, como o Restaurant Portal, em Londres.

O país também está bem representado a Sul, com Henrique Sá Pessoa e José Avillez – que já integrou a lista dos 100 melhores chefs do mundo em 2020, e por isso está automaticamente nomeado este ano. Na edição anterior, o primeiro lugar no ranking foi para René Redzepi, do Noma, em Copenhaga, o que lhe garantiu o título de melhor chef do mundo.

A cerimónia de entrega dos prémios acontece entre 13 e 15 de Setembro, em Amesterdão. Cada membro do júri, composto por diferentes profissionais da área da gastronomia, pode escolher dez dos 200 nomes na corrida. No final, chega-se a um novo ranking dos 100 melhores chefs do mundo.

