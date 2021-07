Sea Life organiza limpeza de praia na próxima sexta-feira

O Sea Life promove regularmente limpezas de praia e a próxima está marcada para sexta-feira, 9 de Julho. A actividade está inserida na Global Beach Clean, uma iniciativa internacional cuja missão é limpar as praias do planeta e incentivar famílias e amigos a trabalhar em conjunto para ajudar o ambiente.

A iniciativa surge da Sea Life Trust, uma organização de caridade global para a conservação marinha. Esta limpeza de praias é a maior até à data, já que vai durar uma semana, começando na Nova Zelândia e terminando na Califórnia. No total, vão participar 50 centros Sea Life, espalhados por todo o mundo, incluindo o do Porto.

A limpeza de praia está marcada para as 10.30 e começa em frente ao aquário portuense, na praia do Castelo do Queijo. Os interessados devem inscrever-se online até 7 de Julho. As vagas são limitadas e todos os voluntários vão receber o que precisam para ajudar: um colete, luvas e sacos do lixo.

"Esta iniciativa é mais um reforço no trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos. Sabemos que, felizmente, existe uma maior atenção nesta temática agora, mas é essencial continuar a consciencializar as famílias, especialmente os mais novos, para a importância da preservação do meio ambiente e protecção dos oceanos e da vida marinha que nele habita", afirma Rui Ferreira, director-geral do Sea Life Porto, em comunicado.

Estes não são os únicos esforços da organização para tornar o planeta mais verde. Este ano, além das limpezas de praia, a Sea Life Trust também vai continuar a proteger a vida animal através da manutenção do primeiro santuário do mundo de baleias beluga, na Islândia.

