Serralves lança ciclo de conversas online

A Fundação de Serralves quer que continue a apostar na cultura, mesmo não podendo sair de casa, por isso, criou um programa de conversas, onde vão ser abordados temas como as artes plásticas, a arquitectura, o cinema, as artes performativas, o ambiente e a ciência, entre outros. Tudo acontece na plataforma SOLE - Serralves Online Experience.

As #ConversasComSerralves começam na quinta-feira, dia 28, às 18.00, e o tema escolhido é "O Parque e a Sustentabilidade". Durante esta primeira sessão, vai ser discutida a gestão e a manutenção, feitas de acordo com as orientações, princípios e práticas sustentáveis do Parque de Serralves.

Quem vai falar do assunto é Helena Freitas, coordenadora da equipa directiva do Parque de Serralves e professora de Biodiversidade e Ecologia na Universidade de Coimbra. A moderação será da responsabilidade de Arminda Deusdado.

No dia seguinte, sexta-feira, à mesma hora, é a vez do artista plástico Julião Sarmento falar do que melhor sabe fazer, numa conversa intitulada "Palavra de Artista", moderada por Joana Valsassina, curadora do programa de itinerâncias do Museu de Serralves.

Esta conversa vai servir como forma revisitar e relembrar o trabalho do artista, incluindo as obras da sua autoria que fazem parte da Colecção de Serralves. Julião Sarmento vai ainda partilhar algumas histórias sobre as suas peças e as suas preocupações sobre o futuro da arte.

Todas as #ConversasComSerralves são de participação gratuita e apenas é necessário que se inscreva antecipadamente. Quando o fizer, vai receber um código para ter acesso à actividade.

