Serralves recebe a primeira exposição de Olafur Eliasson em Portugal

O trabalho de Olafur Eliasson (n. 1957, Copenhaga) não se cinge a galerias e museus. Muitas vezes, transcende os espaços convencionais da arte, apresentando-se ao ar livre e em diálogo com os parques e jardins que ocupa. Pela primeira vez, o artista dinamarquês mostra o seu trabalho em Portugal, no Museu e Parque de Serralves, onde terá lugar a exposição O Vosso/Nosso Futuro É Agora, cuja abertura está marcada para 31 de Julho.

O artista, conhecido pelas obras de grande escala compostas por materiais como luz, água, humidade e temperatura do ar, elaborou um conjunto de novas esculturas e instalações para o Porto, tendo em conta a “organicidade do Parque de Serralves e a arquitectura do edifício do Museu projectado por Siza Vieira”, pode ler-se no site da instituição.

Ao longo do seu percurso, Olafur Eliasson tem-se debruçado sobre as relações entre o Homem e a Natureza, a arte e a sociedade, a intervenção no espaço cívico e temas prementes da actualidade como o urbanismo, o desenvolvimento sustentável e as novas formas de produzir energia. Nas últimas décadas, tem desenvolvido exposições e projectos por todo o mundo, tendo representado a Dinamarca na Bienal de Veneza em 2003. Em 2016, desenhou uma série de intervenções para o palácio e jardins de Versalhes, em Paris.

A exposição em Serralves é comissariada por Philippe Vergne, Marta Almeida e Filipa Loureiro e organizada em parceria com o Estúdio Olafur Eliasson, a galeria neugerriemschneider (Berlim) e Tanya Bonakdar Gallery, (Nova Iorque/Los Angeles). O Vosso/Nosso Futuro É Agora pode ser vista no Museu e no Parque até 8 de Março e 14 de Junho de 2020, respectivamente. Os preços dos bilhetes, que dão acesso parcial ou total aos espaços de Serralves, estão entre os 10€ e os 18€.

