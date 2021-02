Startup portuense cria caixa inteligente para a ração do seu amigo de quatro patas

Criar planos personalizados de ração e acompanhamento veterinário para cães é a especialidade da Barkyn. Agora, a startup portuense conseguiu finalmente pôr em prática um projecto que já tinha apresentado na Web Summit, em 2019: uma caixa inteligente para ração, chamada Barkyn Home.

O objectivo é que seja possível guardar até 17 quilos de ração de marca própria, nesta caixa que funciona como uma assistente pessoal que aprende os hábitos e padrões da alimentação dos cães que a utilizam. É através da tecnologia de inteligência artificial que a caixa se reabastece, autonomamente, e permite fazer a encomenda de mais ração quando necessário. Além disso, tem uma bateria recarregável, com autonomia para dois meses.

Tudo funciona através da ligação com uma app da empresa que o notifica na hora da refeição e garante que são servidas as quantidades certas. Também estão disponíveis algumas dicas veterinárias e programas de treino ou nutrição.

© DR Barkyn

"Com a Barkyn Home aumentamos a qualidade de vida dos cães, evitando a sobrealimentação e a obesidade (um problema sério que atinge mais de 58% dos cães em Portugal), ao monitorizar e ajustar os hábitos de alimentação e ao conectar instantaneamente famílias com um veterinário através de videochamadas em tempo real. Em menos de 30 segundos, qualquer pessoa pode estar a falar com um veterinário, no conforto do seu sofá”, explica André Jordão, CEO e co-fundador da marca portuguesa.

Esta nova tecnologia está agora em pré-venda na plataforma indiego com o preço de lançamento de 99€, mas mais tarde irá aumentar para o preço original de 199€. Estará disponível para envio em Setembro de 2021.

