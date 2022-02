De 23 a 26 de Fevereiro, a quinta edição do Festival Antena 2 ocupa o Teatro Nacional São João com concertos de música clássica, mas também com jazz, dança tradicional transmontana, teatro radiofónico ao vivo, uma conferência e uma peça de teatro.

O Festival Antena 2 vai ocupar o Teatro Nacional São João para mostrar ao vivo e em palco uma parte simbólica daquilo que todos os dias se escuta na rádio. De 23 a 26 de Fevereiro, todos os eventos serão transmitidos pela Antena 2, e os espectáculos no palco principal podem também ser acompanhados em directo via internet, em vídeo streaming, na RTP Palco.

Pode contar com uma série variada de concertos de música clássica (nas vertentes de música sinfónica com a Orquestra do Norte, música de câmara com o Maat Saxophone Quartet, música antiga com o Bando de Surunyo e música coral com os Cupertinos), jazz (projecto Cotovelo) e música para banda filarmónica (Banda Musical de Fajões), incluindo também um espectáculo de música e dança tradicional de Trás-os-Montes (Pauliteiros de Miranda).

O programa inclui ainda vários pequenos sketches informais (Palavras de Bolso) destinados aos mais novos, teatro radiofónico ao vivo (em parceria com o CeDA, Centro de Dramaturgia e Argumento) e uma conferência sobre a identidade social e cultural do Norte. O festival encerra no Teatro Carlos Alberto a 26 de Fevereiro, às 21.00, com Achadiço, espectáculo de Nuno Cardoso.

Consulte o programa completo:

Programa do Festival Antena 2

