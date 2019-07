Tem uma mota ou um motociclo vintage? Então, vá passear

Ter veículos antigos guardados na garagem é um bom investimento mas, de vez em quando, convém tirá-los e ir dar um passeio. O 10º Passeio 2 Rodas Clássicas do Porto, marcado para domingo 21 às 09.00, é a oportunidade ideal. O ponto de encontro é a Avenida dos Aliados.

Depois da recepção, o percurso inicia-se em direcção ao Parque da Cidade do Porto, com o objectivo de visitar o Pavilhão da Água e de almoçar no jardim. À tarde, os veículos dirigem-se até à Rua das Galerias de Paris, onde serão entregues prémios.

Se quiser participar, só precisa de se inscrever através do email 2rodasclassicas@gmail.com. Além do passeio, tem direito ao almoço, a um troféu que será sorteado, a um certificado de presença e a brindes. Divirta-se.

